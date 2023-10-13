Фото-видео видео Вышел первый трейлер мини-сериала Netflix о Робби Уильямсе

2023-10-13 22:12

Netflix опубликовал первый трейлер мини-сериала о британском певце Робби Уильямсе. Соответствующий ролик обнародован на YouTube.

Известно, что проект, который будет состоять из четырех эпизодов, будет содержать до 30 лет никогда ранее не виденных архивных кадров о жизни звезды. В трейлере артист рассказывает о своем пути к славе и о проблемах с психическим здоровьем.

Премьера ленты запланирована на 8 ноября. Режиссером этого проекта является Джо Перлман, известный своей работой Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс.

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