Украина В Киеве на Институтской умер мужчина: стали известны причины

2019-12-17 16:52 117

 

В Киеве на улице Институтской в результате острого коронарного синдрома умер мужчина. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

По предварительной информации врачей, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома.

"Сегодня в 11:30 на линию 103 поступила информация о том, что мужчине на улице Институтской, 16 (за несколько кварталов от места проведения акций) стало плохо. На вызов прибыли врачи, однако в карете "скорой" мужчина скончался. По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома", - говорится в сообщении.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Напомним, 17 декабря под Радой произошли беспорядки. В результате пострадало двое полицейских, их доставили в больницу. Также сообщалось, что полицейские в столице демонтировали военные палатки в районе Верховной Рады, где проходит акция, и задержали наиболее активных ее участников.

Как ранее сообщал УНН, митингующие под Верховной Радой Украины разобрали мостовую и разбили ею окна.

Кроме этого, в результате столкновений под Верховной Радой Украины на данный момент сообщается о 17 пострадавших правоохранителей и 26 задержанных правонарушителей.

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