Мир Михаил Горбачев госпитализирован в больницу

2019-12-19 19:30 84

Единственный президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом политик сам сообщил агентству "Москва". По информации журналистов, Горбачева госпитализировали с воспалением легких.

"Мое здоровье требует нахождения в больнице", — сказал он.

Михаил Горбачев - первый и последний президентом СССР в период с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. Он также был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем президиума Верховного Совета СССР.

Напомним, в апреле 2019 года Михаил Горбачев также был госпитализирован. Сорежиссер картины "Встреча с Горбачевым" Андре Сингер сделал такое заявление после того, как политик не смог приехать на премьеру документального фильма о себе.