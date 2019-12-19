Мир Михаил Горбачев госпитализирован в больницу

2019-12-19 19:30 84

 

Единственный президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом политик сам сообщил агентству "Москва". По информации журналистов, Горбачева госпитализировали с воспалением легких.

"Мое здоровье требует нахождения в больнице", — сказал он.

Михаил Горбачев - первый и последний президентом СССР в период с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. Он также был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем президиума Верховного Совета СССР.

Напомним, в апреле 2019 года Михаил Горбачев также был госпитализирован. Сорежиссер картины "Встреча с Горбачевым" Андре Сингер сделал такое заявление после того, как политик не смог приехать на премьеру документального фильма о себе.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео После драки в Раде "слуга народа" попал в больницу

2019-12-11 18:30 768

Устроившему ДТП Николаю Кулебе грозит до 8 лет тюрьмы, его старший сын еще в коме

2019-11-26 13:14 792

Гвоздика выписали из больницы - стали известны детали ноккаута

2019-10-21 09:40 2565

Шумахера экстренно госпитализировали в больницу Парижа

2019-09-10 08:11 4242

Еще новости в разделе "Мир"

Михаил Горбачев госпитализирован в больницу

2019-12-19 19:30 84

Битва вирусов: ученые сделали невероятное открытие о гриппе и простуде

2019-12-19 09:39 507

Составлен список продуктов, которые вызывают наиболее сильное привыкание

2019-12-18 15:46 366

За год в тюрьмы попали 389 журналистов, еще 49 - были убиты

2019-12-17 15:44 429
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Михаил Горбачев госпитализирован в больницу 2019-12-19 19:30 84
Битва вирусов: ученые сделали невероятное открытие о гриппе и простуде 2019-12-19 09:39 507
Составлен список продуктов, которые вызывают наиболее сильное привыкание 2019-12-18 15:46 366
За год в тюрьмы попали 389 журналистов, еще 49 - были убиты 2019-12-17 15:44 429

Лента

20:00 Гончарук опроверг фейки о прекращении выплат пенсий и субсидий
19:30 Михаил Горбачев госпитализирован в больницу
19:00 Кремль нацелился на территории двух областей Украины: поступили тревожные данные
18:35 Торговля кокаином в Киеве: СБУ наступает на «хвост» Косте Бедовому-Калоше
18:30 Новое разведение сил: в Минске приняли важное решение по Донбассу
18:00 В украинских банках появятся новые деньги, что будет со старыми купюрами, экстренное сообщение Нацбанка
17:30 На зимние праздники назначили 33 дополнительных поезда
17:00 Путина "насторожило" заявление Зеленского о пересмотре минских соглашений
16:30 Минфин объяснил урезание финансирования расходов
15:46 Директора НАБУ Сытника внесли в реестр лиц, совершивших коррупционные нарушения