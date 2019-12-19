Украина Ближе к Новому году снова начнет теплеть: какой будет погода в ближайшие дни

2019-12-19 20:30 204



Пока что в Украине по-весеннему тепло, и такая погода продержится в ближайшие дни. В пятницу немного похолодает, а затем снова будет теплеть. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, господствующий над Украиной антициклон сохранит сухую погоду на всей территории страны.

"Завтра, 20-го декабря, в Украине ожидается небольшое (и временное) похолодание. В течение дня ожидается 2-7 градусов, на юге и западе будет теплее – 5-10 градусов. Снова в Украине повсеместно будет преобладать сухая погода – антициклон. В западных областях в пятницу возможен сильный юго-восточный ветер", – написала Диденко.

В Киеве завтра также похолодает – днем ​​до 5 градусов тепла, осадков в столице не предвидится.

Синоптик добавила, что с 21-22 декабря в Украине снова начнет теплеть, а 23-24 декабря пройдут дожди.