Мир Утечка в Facebook: данные 267 млн пользователей случайно оказались в свободном доступе

2019-12-20 12:44 123

Персональные данные свыше 267 млн пользователей социальной сети Facebook оказались в Сети в свободном доступе.

Как сообщает исследовательская компания Comparitech, доступ к базе данных с именами, телефонами и другими сведениями мог получить любой пользователь интернета без пароля и регистрации.

Аналитики считают, что хакеры намеревались воспользоваться этой информацией для массовой рассылки спама и фишинговых атак. В большинстве случаев были украдены данные американских пользователей.

В Comparitech выяснили, что база была сформирована хакерами из Вьетнама. Она была выложена в сети 4 декабря. 14 декабря ее обнаружил исследователь по кибербезопасности и сообщил об этом Facebook. По состоянию на 19 декабря доступ к данным закрыт.

Пока неизвестно, как личная информация пользователей могла попасть к хакерам.

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