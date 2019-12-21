Мир Строительство "Северного потока-2" заморозили из-за санкций США

2019-12-21 14:00 267

 

Компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода "Северный поток-2" из России в Германию через Балтийское море, приостанавливает работы в рамках этого проекта. Об этом говорится в сообщении компании.

Решение принято в связи с принятием в США закона о полномочиях в сфере национальной обороны на 2020 год, предусматривающего санкции в отношении строителей "Северного потока-2" и топ-менеджмента этих компаний, которым смогут блокировать получение виз, а также транзакции, связанные с их недвижимостью или активами в США.

"Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства относительно сворачивания работ и надеется получить руководство, содержащее необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от соответствующих властей США", - говорится в заявлении подрядчика.

Отметим, что газопровод построен уже примерно на 92%. До этого около 2,5 лет работы тормозились Данией, не дававшей разрешения на строительство в ее исключительной экономической зоне. Однако в ноябре, после получения такого разрешения, стройка возобновилась.

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Мир

Строительство "Северного потока-2" заморозили из-за санкций США 2019-12-21 14:00 267
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