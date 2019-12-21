Украина Закон о верификации пенсий и субсидий вступил в силу: что изменится для украинцев

2019-12-21 15:00 1929

 

Также это касается студентов и получателей различных льгот

Закон о верификации пенсий и других государственных выплат вступил в силу в субботу, 21 декабря

Документ вчера был обнародован в парламентской газете "Голос Украины".

В частности, законом вводится верификация государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Верификация госвыплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат.

В законе также учли правку президента, которая необходима для того, чтобы сохранить предоставление Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции непосредственного автоматизированного доступа к госреестру вещных прав на недвижимое имущество и Единому госреестру юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований соответственно.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме части третьей статьи 8, которая вступает в силу после внедрения системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов в промышленную эксплуатацию, и кроме части первой статьи 10, которая вступает в силу с 1 января 2021 года", - говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что монетизации субсидий, которую не так давно ввели в Украине, не работает так, как должна. Дело в том, что льготники не получают сообщений о том, что они оплатили коммуналку. Люди не понимают, получают ли государственную помощь вообще.

При этом отмечается, что в Минсоцполитики на жалобы не отвечают.

Украинцы же жалуются, что вместо субсидий наоборот получают долги.

В свою очередь  работники соцслужб говорят, что льгота покрыла половину расходов, но как начислят в декабре, неизвестно.

Напомним, согласно данным Министерства социальной политики, в текущем году перед отопительным сезоном почти 80 тысяч граждан не получили льготы от государства.

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