Украина Какой будет погода в день зимнего солнцестояния в Украине и ее столице Киеве

2019-12-22 13:00 264

Синоптик Наталья Диденко рассказала о том, что 22 декабря в Украине будет тепло, в течение дня ожидается +8...+12 градусов, а на юге до +14 градусов. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она добавила, что, несмотря на теплую погоду, может быть сильны юго-западный ветер, а воздух завтра, 22 декабря по всей территории Украины будет влажным, как с дождем, так и с туманом.

В Киеве воскресенье будет дождливым и ветреным, но теплым - днем ​​ожидается около +8...+10 градусов.

"В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая влажная погода, а похолодание ожидается с 27-28 декабря. Возможны даже снег и 'минусы', и сразу гололедица" - добавила Диденко.