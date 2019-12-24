Украина После взбучки от Зеленского АЗС сразу же начали снижать цены на бензин

2019-12-24 13:15 177

После встречи с президентом Владимиром Зеленским операторы АЗС на глазах ускорили снижение цен на топливо.

Как сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы А-95, в сетях ОККО и WOG цены бензинов и дизельное топливо опустились на 50 копеек за литр, Amic понизил цену бензинов на 80 копеек, а дизеля - на 70 копеек.

В консолидированной сети группы Приват, которая до текущего момента не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 гривну.

Напомним, во встрече с президентом приняли участие представители ОККО, WOG, Укрнафты, Укртатнафты, Amic, Glusco, Sun Oil, KLO, Укргаздобычи.

В качестве одного из ценовых ориентиров якобы прозвучала цена $1,1/л (25,6 грн/л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года.

Несколькими днями ранее Антимонопольный комитет обязал трейдеров снизить цену горючего с учетом снижения курса доллара.