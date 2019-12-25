Украина Телефон подорожает: оператор резко повышает тарифы

2019-12-25 18:30 195

 

В январе 2020 года украинцев ждет повышение тарифов Укртелекома. Компания повысит почти на четверть ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонной связи, заявил директор по корпоративным коммуникациям компании Михаил Шуранов.

По информации, те граждане, которые являются абоненатми Укртелекома, вынуждены будут платить на 18-24 грн (20-24%) больше в 2020 году.

Также вырастут в цене тарифы на пакеты.

"Например, тариф Домашний Безлимитный, что включает 1000 минут на междугородные звонки, 200 минут на мобильные номера и безлимитную местную телефонию, меняется с 99 до 123 грн в месяц. Это на уровне мобильных операторов… Тариф Домашний Базовый (500 минут межгород и 120 минут на мобильные номера) – с 94 до 117 грн. Тариф Простой"– с 67,10 до 73,81 грн в месяц", - пояснил Шуранов,.

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