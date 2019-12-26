Курьезы В США отменили запрет на игру в снежки, который действовал почти 60 лет

2019-12-26 13:41 156

В американском городе Уосо глава администрации заявил, что власти намерены отменить 57-летний запрет на игру в снежки, сообщает The Guardian.

Соответствующее ограничение действует в городе с 1962 года. Закон относит снежки к той же категории, что и камни, что их метание может привести к тяжелым травмам.

Также глава городской администрации опубликовал видео, на котором чиновники администрации и полицейские играют в снежки в подтверждение того, что запрет будет снят.

 На данный момент за запуск снежка местная полиция может оштрафовать на 114 долларов. При этом за последние 15 лет наказывали так только 10 раз, и только в двух случаях это действительно касалось игры в снежки.

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