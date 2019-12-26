Вскоре после того, как бразильцы использовали в рекламе контрацептивов российского президента Путина, в самом центре столицы РФ открылась лавка, в которой продают презервативы. С соотвествующим названием - "Презервативная", написанным на трех языках, включая китайские иероглифы.
Может быть, в Красном квартале Амстердама подобного рода магазином никого уже не удивишь, однако появление единственной пока «Презервативной» на московских улицах сразу же привлекло внимание.
Ассортимент магазина действительно широк: здесь можно приобрести как яркие подарочные "изделия №2", так и практичную продукцию японских и немецких производителей.
Распространённые в обычных магазинах кондомы тоже можно приобрести, только за них придется заметно переплатить. Видимо, безопасный секс в российской столице подороже, чем в глубинке.
ПУТИН СТАЛ ГЕРОЕМ РЕКЛАМЫ ПРЕЗЕРВАТИВОВ - ФОТО
Кроме того, как сообщают пользователи соцсетей, в магазине обнаружено серьезное нарушение прав клиентов, нет примерочной. Хотя есть опытные продавцы-консультанты, которые могут помочь советом, что называется прикинуть размеры на глазок.