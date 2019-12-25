Курьезы фото Путин стал героем рекламы презервативов - такого позора Москва еще не знала

2019-12-25 10:14 117

В Бразилии президент РФ Путин стал героем рекламы презервативов. Идея принадлежала рекламной студии Platinum Studio, которая разместила промо-плакат в своем Instagram.

"Некоторые люди не должны были родиться никогда", - гласит слоган под изображением российского президента, который оказался запакованным в презерватив.

Чтож, такого позора Кремль и его хозяин не испытывали со времен Евромайдана в Киеве, когда весь мир слушал задорную песенку "ла-ла-ла". В том числе публично исполненную даже главой МИД Украины. Тогда же широкое распространение получила и знаменитая фраза ПТН - ХЛО.

Путин – не первый глава государства, который попал в рекламный сюжет подобного содержания, созданный художниками Platinum Studio. Президент США Дональд Трамп также фигурирует в рекламе резинового изделия.