Мир Солнечное затмение 26 декабря: опубликованы яркие фото и видео

2019-12-26 20:30 114

 

В сети опубликовали фотографии яркого солнечного затмения, которое произошло в четверг, 26 декабря.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Открытый космос".

Природное явление наблюдали жители Аравийского полуострова, Пакистана, Индии и Юго-Восточной Азии. Они смогли увидеть последнее солнечное затмение в 2019 году. А фотографиями завораживающего зрелища поделились в интернете.

По словам специалистов NASA, кольцевое затмение случается реже, чем обычное, ведь требует особенных условий. Луна должна быть в фазе новолуния и находиться чуть дальше от Земли по своей эллиптической орбите. Из-за этого Луна не полностью закрывает собой Солнце, оставляя вокруг себя светящееся кольцо солнечного света

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