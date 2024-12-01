Экономика С 1 декабря в Украине повышены налоги: кто и сколько должен платить и что изменится с нового года

2024-12-01 15:30

Сегодня, 1 декабря, вступил в силу закон об увеличении налогов для украинцев. Хотя в тексте закона указывается, что налогоплательщики должны начать выплачивать их еще с октября, но этот процесс начнется уже с зимы.

Президент Владимир Зеленский 28 ноября подписал закон №4015 (бывший законопроект №11416-д) о повышении налогов. Премьер-министр Денис Шмыгаль днем ранее отметил, что закон вступит в силу с 1 декабря. Также премьер добавил, что закон является одним из ключевых требований наших кредиторов и должен обеспечить источники наполнения средствами всех расходных статей бюджета для обороны страны.

Ожидается, что в результате налоговых изменений дополнительные финансовые поступления бюджета к концу 2024 года составят 8 млрд грн, а в 2025 году – 140 млрд грн.

Повышенный военный сбор

Военный сбор был введен еще в августе 2014 года как временная мера для финансирования оборонных потребностей страны. Все это время его размер составлял 1,5%. Сбор взымался с зарплат, доходов предпринимателей, но не с социальных выплат, таких как пенсии и стипендии.

Раньше деньги с военного сбора поступали непосредственно в государственный бюджет. Хотя целевым назначением этих средств было дополнительное финансирование армии, но они могли быть перенаправлены на другие нужды.

Согласно новому закону военный сбор будет направляться через спецфонд исключительно на финансирование Вооруженных сил Украины. При этом он будет увеличен до 5%.

Теперь с зарплаты работников будет удерживаться не 19,5%, а уже 23% (18% НДФЛ + 5% ВС). Однако для военнослужащих и сотрудников силовых структур ставку оставят на уровне 1,5%.

Дополнительный закон, который исправит недостатки

Верховная Рада при рассмотрении законопроекта не поддержала никаких льгот по уплате военного сбора. В частности, было отклонено предложение об освобождении от ВС физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных на временно оккупированных территориях и в районах, где продолжаются боевые действия.

Однако народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что недостатки этого закона должен исправить законопроект №9319, который планируется принять во втором чтении уже на этой неделе. В нем предусмотрены определенные льготы для ФОПов, в частности:

отмена обязательной оплаты ВС для предпринимателей, зарегистрированных на оккупированных территориях;

возможность для ФОП I и II групп без наемных работников раз в год уйти в отпуск или больничный без уплаты военного сбора.

Новый законопроект также исправит казус с уплатой налога "задним числом". В законопроекте №11416-д было указано, что военный сбор нужно уплачивать по новой ставке с 1 октября, хотя сам закон вступил в силу только через два месяца. Это автоматически сделало предпринимателей должниками.

Законопроект №9319 исправит эту неточность, установив, что ставка военного сбора для ФОП всех групп (5%) начнет действовать с 1 января 2025 года. В то же время обычные граждане будут платить повышенный военный сбор по зарплатам и другим доходам уже с 1 декабря, то есть с сегодняшнего дня.

Как ФОПы будут платить военный сбор

Физические лица-предприниматели (ФОП) на упрощенной системе налогообложения I, II и IV группы должны ежемесячно платить военный сбор авансом в размере 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. Поскольку ФОП начнут платить ВЗ с 1 января 2025 года, то эта сумма будет составлять для них 800 грн. Авансовые взносы можно внести максимум до конца года.

Военный сбор ФОПам на I, II и IV группе платить придется обязательно. Даже если лицо не осуществляет предпринимательскую деятельность и не получает доход или прибыль, налоговое автоматическое будет начислять ВС на двадцатое число каждого месяца. Если эта дата выпадает на выходные, нужно заплатить до их наступления. В последующих периодах это может быть 19 или 18 число.

Плательщики единого налога III группы и юридические лица также будут уплачивать военный сбор, однако делать это не помесячно, как I, II и IV группа, а поквартально.

Если I, II и IV группа платят фиксированную сумму, то ФОП третьей группы и юрлица должны платить 1% от своих доходов – это 10 грн с каждой заработанной тысячи гривен. То есть, если доход ФОП III группы по итогам месяца составит 20 тыс. грн, сумма военного сбора составит 200 грн. Важно добавить – если ФОП или юридическое лицо не получило доход, то нет и оборота, с которого нужно платить 1%.

Отчетность и оплата

Для уплаты военного сбора введут отдельные счета для ФОПов на упрощенной системе. Территориальные органы Государственной налоговой службы уже обнародовали соответствующие реквизиты, и налогоплательщики могут воспользоваться ими для переводов.

В IV квартале 2024 года изменения в отчетности не предусмотрены. Однако бухгалтерские программы необходимо настроить для учета новой ставки ВС. С 1 января 2025 года вводится новый месячный период предоставления объединенной отчетности по НДФЛ, ВС и ЕСВ. Министерство финансов утвердит новую форму отчета и порядок ее заполнения, а Государственная налоговая служба обеспечит шаблон для электронного представления.

Срок уплаты военного сбора для ФОП III группы останется согласованным со сроком уплаты единого налога. Таким образом, предприниматели этой группы будут подавать декларацию за IV квартал до 9 февраля, а ВС и единый налог должны быть уплачены до 19 февраля следующего года.

Остается непонятным, как ежемесячная отчетность будет согласовываться с квартальной уплатой военного сбора для ФОП III группы. Механизм предоставления отчетности, вероятно, будет уточнен перед или после принятия законопроекта №9319.

Штрафы за неуплату для ФОП

За несвоевременную или неполную уплату военного сбора ФОПами I, II и IV группы (позднее 20 числа месяца) налагается штраф в размере 50% от суммы ВС, то есть с 1 января нового года эта сумма будет составлять 400 гривен.

Предприниматели на III группе налогообложения должны уплатить единый налог (ЕН) в течение 10 дней после окончательного срока подачи квартальной декларации. Если они опоздают, то получат штраф: до 30 дней опоздания – 5% от суммы долга. Если пройдет более 30 дней, штраф увеличивается до 10% от суммы, которую не заплатили вовремя.

Однако штраф можно получить даже если вы оплатили необходимую сумму вовремя, но вам начислили пеню, которую вы раньше не погасили. Поскольку внесенные средства покроют задолженность, то на счете Налоговой будет меньшая сумма, чем необходимо.

Прочие налоги

Согласно закону, банки в 2024 году должны уплатить 50% налога на прибыль. Небанковские финучреждения, кроме страховых компаний, с начала 2025 года будут платить налог в размере 25% от прибыли.

Закон предусматривает изменения и для АЗС. Они должны платить налог на прибыль авансом. Речь идет о 30, 45 или 60 тыс. грн ежемесячно – в зависимости от типа заправки, за каждое место продажи топлива.

Пункты обмена валют будут также платить налог на прибыль авансом. К тому же в привязке к евро:

700 евро за каждый пункт обмена валюты в Киеве;

600 евро – в городах с населением более 50 тысяч;

200 евро – для других населенных пунктов.

В законе прописано, что повышение военного сбора будет действовать не вечно, а только до конца года, в котором упразднят военное положение. Условно говоря, если это произойдет в следующем году, налоги должны снизиться уже с 1 января 2026 года.

Возможно ли дальнейшее повышение налогов

По мнению замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Ярослава Железняка, вероятность дальнейшего повышения налогов уже в 2025 году пока выглядит минимальной.

Такая возможность прописана в меморандуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом на тот случай, если произойдет существенное разбалансирование государственного бюджета. Произойти это может, в частности, из-за резкого повышения военных расходов Украины.

Однако сейчас внутренние ресурсы государственного бюджета полностью сбалансированы. Кроме того, международными партнерами Украины подтверждены значительные объемы внешней помощи на следующий год. Одним из индикаторов сбалансированности доходов и расходов украинского бюджета, как военных, так и гражданских, является очередной успешный пересмотр программы сотрудничества Украины с МВФ на уровне персонала.

Напомним, со следующего года возвращается обязанность ФОП уплачивать ЕСВ. На момент действия военного положения ФЛП получили право не платить единый социальный взнос. Однако в государственном бюджете на 2025 год эта льгота была отменена, из-за чего соцвзнос придется платить почти всем предпринимателям.