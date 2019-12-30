Курьезы В странах ЕС невозможно законно избавиться от ненужной Tesla Model S

2020-01-02 11:16 186

Житель австрийского города Тироль попал в ДТП на своем автомобиле Tesla Model S больше месяца назад. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Машина получила сильные повреждения, вдобавок еще и загорелась.

Теперь владелец электрокара не может от него избавиться. Официальный дилер признал, что авто ремонту не подлежит, но никто в Австрии не имеет лицензии на утилизацию литий-ионных аккумуляторов, а просто отвезти на свалку или сдать его на металлолом в ЕС запрещено.

Перевозить разбитую Model S в другую страну – крайне опасно, поскольку у электрокара поврежден аккумулятор и специалисты Tesla не советуют даже пытаться его демонтировать.

В самой компании узнали об этой ситуации и в Австрию специально приехали специалисты, которые не смогли найти безопасный способ снятия батареи.

В итоге останки Tesla находятся на задворках автомастерской. И что делать дальше с электрокаром, так и не ясно.

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Курьезы

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