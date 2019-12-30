Украина Штрафы взлетят в 20 раз: водителей хотят по-новому наказывать за остановки

2019-12-30 20:00 219

В Украине штрафы за неправильную стоянку увеличат в десятки раз. К примеру, сейчас водитель, который занял места для людей с инвалидностью, должен заплатить до 1700 грн, а по новым правилам – 34 тыс. грн.

Вместе с тем упростят и процедуру доказательства того, что нарушитель действительно остановился в неположенном месте. Соответствующие предложения разработала группа депутатов от "Слуги народа" (законопроект №2628).

Зачем меняют правила?

Сейчас суды, рассказывает юрист Александр Плахотник, часто поддерживают нарушителей – полиции сложно доказать, что водитель неправильно припарковался. Если меряют рулеткой или фиксируют на камеру, служители Фемиды такие доказательства не принимают.

Да и небольшой штраф в 255 грн особо никого не пугает. Чтобы исправить ситуацию, законодатели предлагают внести изменения и в размеры штрафов, и в правила фиксации нарушения.

Как пересмотрят штрафы?

Штрафы за неправильную остановку увеличат с 15 до 200 необлагаемых минимумов. Один необлагаемый минимум – 17 грн. То есть размер штрафа увеличится с 255 до 3400 грн.

Резко вырастут штрафы и за парковку на местах для людей с инвалидностью. Если сейчас за такое нарушение могут оштрафовать на 100 необлагаемых минимумов, то по новым правилам – 2000. В абсолютных цифрах рост составит от 1700 до 34 тыс. грн.

Как теперь будут доказывать вину водителя?

Первое – местную власть "мотивируют" нанести разметку и установить камеры.

Львиную долю собранных штрафов направят в местные бюджеты. Так, в законопроекте предусмотрели новшества в Бюджетный кодекс. 70% от суммы собранных штрафов оставят на местах, а 30% – передадут в государственный бюджет. Таким образом, местная власть должна быть в первую очередь заинтересована в том, чтобы привлечь нарушителей к ответственности, установить камеры и обновить разметку.

Второе – в законе пропишут право фиксировать нарушение с помощью трех фотографий.

"При осуществлении фотосъемки обязательно наличие не менее трех изображений транспортного средства, полученных с различных или противоположных ракурсов, на которых четко видно заезд колес транспортного средства в место (на дорожную разметку), где остановка/стоянка транспортных средств запрещена", – говорится в законопроекте.

Третье – место, где нельзя останавливаться, обозначат желтым треугольником. И чтобы доказать, что водитель нарушил, достаточно будет всего лишь зафиксировать, что колесо "наехало" на дорожный знак.

Из-за неправильной парковки возникает транспортный коллапс

Мнение водителей о будущих штрафах расходятся. Одни возмущаются, мол, местная власть в первую очередь должна обеспечить парковочными местами, а уже потом штрафовать. Другие же уверены – если едешь в центр, должен сам думать о том, где и как парковаться.

"Становиться в Киеве негде. Все частные парковки в центре забиты, дорогие стоянки – 30 грн в час. Поэтому прежде чем увеличить штрафы, власти должны позаботиться о нормальных парковочных местах. Метро переполнено. Они призывают оставлять машину на въезде в центр и ехать с помощью метро. Но пусть попробуют в час пик спуститься в это метро", – рассказывает киевлянка Марина Лактионова-Фебурже.