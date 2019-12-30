Украина В Минсоцполитики заверили, что не борются с легальным секонд-хендом

2019-12-30 19:00 201

Инициатива Министерства социальной политики по борьбе с "схемам на гуманитарке" не имеет никакого отношения к легальному бизнесу по продаже в Украине подержанных вещей, то есть "секонд-хенда". Об этом заместитель министра социальной политики Олег Коваль написал на своей странице в Facebook.

"Министерство социальной политики борется со "схемам на гуманитарке" и не выступает против бизнес "секонд-хенда". Наша задача - прекратить поток контрабанды, которая завозится в Украину под видом гуманитарной помощи", - написал замминистра.

Он объяснил это тем, что довольно часто "гуманитарный груз" используется не для помощи людям, а для уклонения от уплаты налогов. "Знаете почему? Потому что "гуманитарную помощь" не нужно растамаживать! Гуманитарный груз - это предметы, которые бесплатно раздаются целевым категориям населения или учреждениям. На нем никто не должен зарабатывать и единственная его цель - помочь тем, кто действительно нуждается", - добавил Коваль.

При этом Минсоцполитики, по его словам, - единственный орган в Украине, который может предоставить тому или иному грузу статус "гуманитарного".

"Когда я возглавил рабочую группу по предоставлению соответствующего статуса, я удивился объемам вещей, которые завозятся в Украину под видом "гуманитарки". Удивился в негативном смысле - после пересечения границы эти грузы практически исчезают с наших "радаров". При этом количество нуждающихся фактически не уменьшается. по нашей информации, часть этих "гуманитарных вещей" потом продается в магазинах или даже бутиках. Например: товары завозятся в Украину под видом гуманитарной, то есть бесплатной помощи, а затем продаются людям за деньги! Это схема! Это коррупция! Это уклонение от уплаты налогов! Ежегодно от этих схем государственный бюджет теряет до 2 млрд грн. Вот против этого и направлена наша инициатива", - рассказал чиновник.

"Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с бэушными вещами, то есть "секонд-хендом". Если товары в эти магазины завезены и продаются в соответствии с нормами отечественного законодательства, - мы не имеем ничего против! Минсоцполитики борется со "схемами на гуманитарке", а не легальным секонд-хендом", - подытожил Коваль.