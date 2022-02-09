Украина Пенсию дадут независимо от возраста, в Минсоцполитики сообщили о новых правилах: "Начиная с 1 января..."

2022-02-09 21:00

 

В Украине некоторые граждане смогут претендовать на пенсионные выплаты, независимо от того, достигли ли они пенсионного возраста.

В пресс-службе Министерства социальной политики сообщили, чтов Украине некоторые группы людей смогут выходить на заслуженный отдых независимо от того, достигли ли они официального пенсионного возраста. Для этого нужно выполнить одно правило – показать в Пенсионном фонде 40 лет своего страхового стажа.

Так, в ведомстве отметили, что новые правила заработают уже с 2028 года. Независимо от возраста человек, который имеет 40 лет страхового стажа, сможет претендовать на пенсионные выплаты.

"Начиная с 1 января 2028 года при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия назначается независимо от возраста", - говорится в сообщении Минсоцполитики.

Также в министерстве отметили, что каждый случай будет рассматриваться в Пенсионном фонде в индивидуальном порядке. При оформлении пенсии специалисты ПФ будут учитывать не только общий стаж, но и заработную плату человека, из которой были уплачены страховые взносы.

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