Украина Синоптики предупредили украинцев о существенном изменении погоды в ближайшие сутки

2020-01-02 19:00 60

 

В ближайшие сутки в Украине сохранится влияние поля повышенного давления, погода существенно не изменится, сообщает Интерфакс со ссылкой на Укргидрометцентр.

В пятницу, 3 января, осадков не ожидается по всей территории страны. На дорогах местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°, в Карпатах 7-12° мороза. Днем – 0-5° тепла, на западе и юге до 8° тепла.

В Киеве также без осадков, температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория в Киеве, 3 января самая высокая температура днем была зафиксирована с 1899 году и составила 6,1° тепла, самая низкая ночью – 27,7° мороза в 1908 году.

В субботу, 4 января, в Украине также без осадков, только в западных областях местами возможен небольшой мокрый снег и дождь. В Прикарпатье и восточных областях возможна гололедица. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с, днем в западной части страны возможны порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве – без осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла.

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