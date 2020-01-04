Мир В МИД Украины обеспокоены эскалацией после гибели генерала Сулеймани

2020-01-04 07:00 201

 

В Украине обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после того, как на базу США были произведены атаки, а США ответили операцией в Багдаде, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном в пятницу, 3 января, на сайте МИД Украины.

"Украина исходит из настоятельной необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию и любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности", - отмечается в заявлении.

Напомним, в в аэропорту Багдада в Ираке убит генерал Ирана Кассем Сулеймани. Американские военные обстреляли здание аэропорта. После убийства своего генерала Иран пообещал отомстить США за гибель своего генерала. В стране считают убийство актом международного терроризма со стороны США.

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