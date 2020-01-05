Мир Трамп грозит уничтожить 52 цели в Иране в случае атак по США

2020-01-05 10:30 240

 

По его словам, 52 цели символизируют 52 американских заложника

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить 52 цели в Иране в случае атак по американцам. Об этом он написал в Twitter.

"Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским активам, у нас есть 52 цели (символизирующие 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад), некоторые из которых имеют большую важность для Ирана и иранской культуры, и эти цели, и сам Иран, очень быстро и очень жестко атакованы. США не хотят больше угроз!" - написал Трамп.

Огромным шагом к эскалации в опасном регионе назвал убийство военными США иранского генерала Касема Сулеймани бывший вице-президент США Джозеф Байден.

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