Украина Водителей предупредили о серьезной опасности на дорогах

2020-01-07 08:32 201

"Укравтодор" предупредил водителей о заснеженных дорогах и гололеде на них, сообщается на сайте ведомства.

Так, автодороги государственного значения в ряде областей Украины заснеженные, также местами - мокро, на перевалочных участках дорог тоже местами заснежено.

"По состоянию на данное время местами небольшой снег в Черновицкой и Черкасской областях, туман в Одесской и Запорожской, гололед в Херсонской, туман в Кировоградской области. На остальной территории без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения мокрое, в Закарпатской и Ивано Франковской местами заснеженное, в Ровенской, Одесской и Херсонской областях местами гололедица", - указано в сообщении.

На перевалочных участках дорог без осадков, при этом на Вышковском перевале небольшой снег. Состояние покрытия перевалов местами заснеженное.

Выполняются работы по очистке проезжей части дорог от снега и обработка противогололедными материалами. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен, заторы в движении не зафиксированы.