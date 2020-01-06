Мир Ирак готовит вывод иностранных войск из страны

2020-01-06 16:30 153

 

Власти Ирака ограничили наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции по территории страны.

Власти Ирака началиподготовку механизма по выводу иностранных войск из страны. Об этом заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф. Его выступление в понедельник, 6 января, транслировалось в эфире телеканала Аль-Джазира.

"Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака. Последние американские удары - глупость, в отношении которой невозможно молчать", - заявил Халф.

Он отметил, что "иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции и не позволит им перемещаться куда-либо".

По словам Халфа, Вашингтон не ставил генеральное командование Вооруженными силами Ирака в известность о своих операциях.
Ранее Совет представителей Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и отзыв запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с ИГ.

Напомним, ситуация в Ираке резко обострилась после того, как 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному распоряжению Трампа.

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