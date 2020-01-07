Мир Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

2020-01-07 20:00 138

 

Меджлис Ирана в ходе открытого заседания принял решение о внесении Пентагона в иранский "список террористических организаций".

Таким образом депутаты отреагировали на спецоперацию Пентагона в ночь на 3 января в аэропорту Багдада в результате которой был убит глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касем Сулеймани. Об этом сообщает издание Fars.

Как сообщило иранское телевидение, за законодательную инициативу проголосовали 228 парламентариев из 230 присутствующих на заседании. Еще два депутата воздержались, "против" не высказался никто.

"Согласно решению "весь персонал Пентагона, связанные с ним ведомства и организации, а также организаторы и исполнители убийства генерала Касема Сулеймани "объявляются в Иране террористами. При этом предоставление Пентагону любой помощи будут отныне квалифицироваться как террористическая деятельность", - говорится в сообщении.

Напомним, что в апреле 2019 года Высший совет национальной безопасности Ирана официально признал Центральное командование вооруженных сил США террористической группировкой. Такое решение стало ответом на внесение Вашингтоном иранского КСИР в список иностранных организаций, считающихся в США террористическими.

Как сообщалось ранее возможны атаки США в Иране будут происходить по законам вооруженного конфликта - глава Пентагона.

Эти заявления звучали на фоне того, как в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани.

Впоследствии президент Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном и возразил, что США могут нанести удар по культурному наследию Ирана.

Позже Трамп повторил, что у США есть право наносить удары по иранским культурным объектам.

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