Мир Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

2020-01-07 20:30 135

Цена на золото на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке поднялась до максимального уровня за последние шесть лет. Как сообщает DW в понедельник, 6 января, в ходе торгов на Лондонской бирже она поднялась на 2,3 процента до 1588,13 доллара за унцию (31,1 грамма). Это максимум с апреля 2013 года.

В течение дня золото несколько подешевело — до 1577 долларов, что, тем не менее, почти на 25 долларов выше, чем вечером в пятницу.

“В кризисные времена золото рассматривается как безопасная гавань”, — прокомментировал динамику цен на драгоценный металл эксперт немецкого банка Commerzbank Даниэль Бриземан.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs Group Inc, в условиях затянувшегося кризиса между США и Ираном возможен резкий рост цен на нефть, если Исламская республика осуществит свою давнюю угрозу и перекроет Ормузский пролив. Через нее осуществляется пятая часть мировых поставок нефти. В этом случае многие инвесторы могут предпочесть золоту.

Мировой нефтяной рынок уже отреагировал на новый кризис на Ближнем Востоке. В ходе торгов на Лондонской бирже стоимость нефти Brent впервые с мая 2019 года превысила отметку в 70 долларов за баррель, что на 2,08 процента выше, чем в прошлую пятницу.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после того, как в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. В Иране в ответ объявили о дальнейшем выходе из “ядерной сделки” и ударах возмездия по объектам США и Израиля. В свою очередь, президент США пригрозил ударить по более полсотни объектов, которые представляют ценность для Ирана. После этого госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не планирует совершать военные преступления.