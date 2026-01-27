Економіка Світові ціни на золото вперше в історії перевищили позначку у 5000 доларів за унцію

2026-01-27 12:30

Світові ціни на золото піднялися до нового історичного рекорду, вперше перевищивши позначку у $5000. Про це свідчать дані на біржі Comex.

Так, вартість трійської унції зросла на $111,70 (+2,24%) і тепер становить $5091,40. При цьому з початку торгів пікова ціна сягала $5107,90.

Срібло додало – у вартості 5,27% – до $108,37 за унцію, перед цим оновивши рекорд на позначці $109,44. Паладій подорожчав на 3,02% до $2070,78 за унцію. Ціна на платину збільшилася на 3,88% до $2874,48, досягнувши раніше під час сесії історичного максимуму на ⁠позначці $2891,6.

Як пише Reuters, дорогоцінні метали злетіли до рекордних максимумів на тлі втечі інвесторів до активів-притулків в умовах зростаючої геополітичної невизначеності.

У 2025 році золото подорожчало на 64%, а з початку 2026 року - ще на 18%. Аналітики ринку вважають, що черговим каталізатором фактично стала криза довіри до адміністрації США ‌і американських активів, викликана "низкою хаотичних рішень адміністрації президента Дональда ‍Трампа минулого тижня".

Нагадаємо, у минулу середу Трамп несподівано відмовився від погроз ввести мита проти європейських країн як засобу тиску для отримання контролю над Гренландією.