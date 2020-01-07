Украина Снег все же будет: синоптик рассказал, чего ждать от погоды в январе и феврале

2020-01-07 21:30 39

 

По данным синоптика, температура в январе 2020 года ожидается чуть выше среднестатистической нормы.

Снегопады еще придут в Украину, несмотря на аномально теплую зиму. Однако последствия глобального потепления можно наблюдать уже сейчас.

Об этом рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык. По его прогнозу, снежные периоды в январе-феврале 2020 года будут кратковременными.

"Снег будет, но его будет гораздо меньше, чем прежде", – отметил Билык.

"Зима еще не закончилась, еще два месяца впереди. Снег мы увидим. Единственное что, к сожалению, он будет непродолжительным", – уточнил он.

По данным синоптика, температура в январе 2020 года ожидается чуть выше среднестатистической нормы.

"2019 год оказался самым теплым за всю историю наблюдений в Европе, то есть примерно за 200-250 лет. Декабрь был самым теплым месяцем зимы на европейской территории", – напомнил Билык.

Он обратил внимание, что летние температуры также были аномально высокими: в Украине рекордным месяцем стал июнь, а в Европе – июль.

"Мы можем убедиться, что глобальное потепление действительно существует. Мы уже его чувствуем", – констатировал специалист.

 

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