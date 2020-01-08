Мир Месть за Сулеймани: Иран нанес мощный ракетный удар по военным базам США в Ираке

2020-01-08 12:14 273

Иран атаковал несколько американских военных объектов в Ираке баллистическими ракетами.

Как сообщает источника АВС в Белом доме, в результате ракетного удара пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Эйн-аль-Асад на западе страны.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что по военно-воздушной базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака выпустили девять ракет.

По данным Press TV, Корпус стражей исламской революции заявил, что атака на авиабазу является возмездием за убийство генерала Касема Сулеймани.

Известно также, что удар был нанесен десятками ракет. Press TV опубликовал предполагаемое видео ракетного залпа.