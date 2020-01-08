Мир Иранские спасатели нашли черные ящики украинского Boeing-737

2020-01-08 09:05 177

Иранские спасатели обнаружили на месте катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ два бортовых самописца, сообщает агентство IRIB со ссылкой на прокурора Тегерана.

"Прокурор Тегерана на месте происшествия сказал, что оба черных ящика разбившегося самолета были найдены в Шахрияре", - отмечают в издании.

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Напомним, в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. В результате катастрофы погибли 11 граждан Украины. На момент ЧП самолете находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

При взлете самолет якобы охватило пламя. Официальная версия причин аварии от представителей иранского аэропорта имени Имама Хомейни - возгорание двигателя.

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