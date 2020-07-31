Украина Иран согласился выплатить компенсации семьям погибших в сбитом лайнере МАУ

2020-07-31 11:42 216

В Киеве прошли переговоры представителей Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с Ираном по компенсации семьям жертв катастрофы самолета компании МАУ вблизи Тегерана.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, во время встречи члены Координационной группы в очередной раз призвали Иран выплатить компенсации за сбитый украинский самолет семьям погибших, а также провести полное, прозрачное и независимое расследование трагедии в соответствии с международными стандартами.

"В том числе обеспечить привлечение виновных к ответственности и установление справедливости для семей пострадавших от этой ужасной трагедии", - говорится в заявлении Координационной группы.

В то же время, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран согласился выплатить компенсацию за сбитый в начале 2020 года украинский пассажирский самолет. Об этом пишет агентство IRNA.

"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", - сказал Мусави.

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