Мир Черные ящики сбитого под Тегераном Боинга МАУ прибыли на экспертизу во Францию

2020-07-20 12:16 324

Франция официально подтвердила, что Иран передал черные ящики сбитого в январе украинского Boeing 737.

"Мы получили подтверждение, что черные ящики рейса № PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации на анализ. Чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады также будут присутствовать", - заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский Boeing 737 авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших - 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство погибших - из Ирана и Канады.

Вскоре Генштаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции. В Иране заявили, что катастрофа Boeing компании "Международные авиалинии Украины" была вызвана неправильной настройкой системы ПВО.

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