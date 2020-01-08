Мир Первое затмение 2020 года: три важных обряда на 10 января

2020-01-08 22:00 459

Затмения обладают мощной энергетикой, и 10 января 2020 года произойдет одно из них. В это время можно проводить важные обряды, направленные на защиту от неприятностей и привлечение благополучия.

В 2020 году состоится 6 затмений. Энергетика пространства будет меняться каждый раз, и каждое событие будет по-разному отражаться на жизни людей. 10 января произойдет лунное затмение в Знаке Рака. Астрологи отмечают, что в этот день важно соблюдать осторожность во всем из-за непредсказуемости лунного влияния. В связи с этим эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести три обряда, которые помогут защититься от проблем, а также привлечь необходимую удачу.

Обряд на защиту в лунное затмение

Справиться с неприятностями и избежать ловушек, расставленных на пути, 10 января поможет обряд на защиту. Его проводят в полном одиночестве, чтобы никто не смог вмешаться и навредить. Нужно встать посередине комнаты, зажечь свечу, поднять ее на уровень глаз и произнести:

«Пламенем ярким свой путь озаряю, любые препятствия на пути к счастью сжигаю. Свеча горит, энергию свою мне передает, непробиваемым щитом от бед и неприятностей встает».

Свечой очерчивают вокруг себя круг, поднимают ее над головой, а затем ставят рядом и ждут, пока она догорит.

Обряд на привлечение удачи

Защита без удачи будет работать недостаточно хорошо, а значит, нужно привлечь внимание капризной фортуны. С ее помощью получится не просто защититься от бед, но и притянуть в жизнь счастливые перемены. Провести обряд нужно при дневном свете возле окна. На подоконник кладут вещицу, которая будет служить талисманом, и приговаривают:

«Как свет дневной путь озаряет, свернуть с верной дорожки не дает, к успехам ведет, так и день пройдет удачно. Талисман заряжу, удачу привлеку».

Через час талисман берут в руки на некоторое время, а затем носят с собой и никому не показывают. Он будет эффективным не только во время затмения, но и в обычные дни.

Обряд на исполнение желания

В день затмения Вселенная слышит просьбы и помогает тем, кто настроен доброжелательно. 10 января после пробуждения нужно настроиться и представить себе исполнение своей мечты. После этого желание пишут на листочке и кладут в карман, прося у Вселенной его исполнить. В течение дня периодически проговаривают просьбу и дотрагиваются до листка.