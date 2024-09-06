Спорт Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин претендует на звание лучшего вратаря года

2024-09-06 18:28

Вратарь Реала и сборной Украины Андрей Лунин среди претендентов на звание лучшего вратаря года. Авторитетное издание France Football назвало номинантов на награду, среди которых оказался и украинец.

Напомним, в прошлом сезоне Лунин удачно заменил Куртуа в воротах Реала и помог команде выиграть чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.

Конкурентами Лунина являются Джанлуиджи Доннарумма, Грегор Кобель, Майк Меньян, Гиорги Мамардашвили, Диогу Кошта, Эмилиано Мартинес, Унаи Симон, Ян Зоммер и Ронвен Уильямс.

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