Спорт Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин претендует на звание лучшего вратаря года

2024-09-06 18:28

Вратарь Реала и сборной Украины Андрей Лунин среди претендентов на звание лучшего вратаря года. Авторитетное издание France Football назвало номинантов на награду, среди которых оказался и украинец.

Напомним, в прошлом сезоне Лунин удачно заменил Куртуа в воротах Реала и помог команде выиграть чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.

Конкурентами Лунина являются Джанлуиджи Доннарумма, Грегор Кобель, Майк Меньян, Гиорги Мамардашвили, Диогу Кошта, Эмилиано Мартинес, Унаи Симон, Ян Зоммер и Ронвен Уильямс.