Политика Законопроект о мобилизации принят в первом чтении

2024-02-07 16:05

Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменении правил военной службы, мобилизации и военного учета.

За него проголосовали 243 народных депутата, 12 выступили против, сообщил Ярослав Железняк.

Голоса дали «Слуга народа» (278), «Платформа за жизнь и мир» (17), «Голос» (3), «За майбутнє» (7», «Довіра» (18), «Восстановление Украины» (12), внефракционные нардепы (8). Не голосовали за законопроект «Батькивщина» и «Европейская солидарность».

Он отметил, что законопроект был принят без предложений комитета. Дальше будет внесение правок до 21 февраля и второе чтении.

Депутат прогнозирует, что законопроект будет принят в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу в апреле.

Новая версия правительственного законопроекта о мобилизации предусматривает отмену срочной службы (вместо нее предлагается ввести базовую военную службу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет) и снижение призывного возраста до 25 лет.

Что касается вручение повесток, предусмотрена их рассылка через электронный кабинет военнообязанного. В законопроекте прописаны уважительные причины для неявки в ТЦК и ответственность для уклонистов.

Также в законопроекте есть расширенный перечень лиц, которые имеют право на отсрочку во время мобилизации, а также новые правила бронирование военнообязанных.

Кабмин также предложил ввести демобилизацию по желанию после 36 месяцев непрерывной службы во время войны. Но увольнять по рапорту предлагают в сроки, определенные решением Ставки.

Напомним, в профильном комитете отмечали, что в законопроекте не хватает нормы о ротации военных.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец вчера заявил, что инициатива содержит ряд антиконституционных и противоречивых норм. Но после встречи с министром обороны он призвал принять законопроект в первом чтении.