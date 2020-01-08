Украина "Аномальная" зима продолжается: синоптик рассказала, к чему готовиться Украине

2020-01-08 20:30 105

Несмотря на то, что в календаре январь, в Украине холоднее не становится, и теплая погода за окном будет стоять и дальше.

Об этом на своей Facebook-странице написала синоптик Наталка Диденко.

"В четверг в Украину придет атмосферный фронт и поэтому на западе, севере и в центральной части ожидаются дождь и мокрый снег. Соответственно, все метеозависимым лучше залечь или дома на диванах или на работе на клавиатурах, потому что идет изменение атмосферного давления", - пишет она, отмечая, что "в дальнейшем теплая погода в Украине будет продолжаться".

По словам синоптика, температура воздуха ближайшей ночью будет невысокой, 2-7 градусов, а завтра днем (9 января, - "Апостроф") потеплеет снова до 2 мороза - 3 тепла.

"В Киеве 9 января ожидается дождь и мокрый снег, атмосферный фронт! Ночью до -2 градусов, днем 0 +2 градуса", - добавила Диденко.