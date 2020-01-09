Мир Авиакатастрофа в Иране: компания из США передала следователям данные о движении самолета

2020-01-09 18:00 192

 

Американская компания Aireon собрала данные о движении пассажирского самолета МАУ, который потерпел катастрофу при осуществлении рейса PS752 из Тегерана в Киев, и передала эту информацию компетентным органам для выяснения обстоятельств трагедии. Об этом со ссылкой на представительницу Aireon, специализирующуюся на глобальной системе отслеживания самолетов, сообщает DW.

Данные переданы "компетентным органам, которые проводят расследование", сообщила представительница Aireon.

Компания специализируется на глобальной системе отслеживания и наблюдения за самолетами и использует для этого космические спутники, что позволяет собирать более подробную информацию по сравнению с той, что обычно доступна на коммерческих сайтах трекинга авиарейсов.

По информации интернет-сервиса с трекинга авиарейсов Flightradar24, данные с транспондеров воздушного судна поступали только первые две минуты после взлета.

Компания Boeing после катастрофы лайнера в Иране начала собирать информацию об обстоятельствах трагедии.

Напомним, 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин". Позже его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.

В Украине 9 января объявлено днем траура в связи с катастрофой самолета МАУ.

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