Украина В Киеве подорожает проезд в маршрутках

2020-01-09 20:00 63

 

С 11 января в Киеве дорожает проезд в некоторых маршрутках. В частности, соответствующие объявления появились в автобусах № 240 и 241, курсирующих на Лесном массиве.

"С 11 января стоимость проезда составит 6 грн", - говорится в объявлениях. К слову, сегодня проезд в этих маршрутных такси стоит 5 грн.

Как отмечает издание, причины подорожания в объявлении не указаны, а водители на такие вопросы не отвечают.

Протяженность маршрута №241 составляет 3,86 км, маршрута №240 - 5,46 км. Для сравнения: в маршрутном такси №590, протяженность маршрута которого составляет 20,7 км, проезд стоит 7 грн.

Напомним, в течение 2018 года в Киеве состоялось несколько этапов подорожания проезда в маршрутных такси. Тогда этот шаг объясняли подорожанием топлива и запчастей.

Ранее "Вести.ua" сообщали, что после подорожания проезда в общественном транспорте до 8 гривен, в некоторых киевских маршрутках также подняли цены. Новый тариф ввели на некоторых маршрутках, которые оказались дешевле, чем троллейбусы и трамваи после поднятия тарифов. Например на маршруте № 442 тариф повышен с 5 до 7 гривен, на №442-д - с 6 до 7 гривен.

Также с 7 до 8 гривен выросла цена за проезд в маршрутке № 416. Там повышение объяснили "подорожанием горюче-смазочных материалов". До 8 гривен увеличили проезд в маршрутках № 433 и 472.

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