Украина У родственников погибших в авиакатастрофе украинцев собрали образцы ДНК

2020-01-10 11:40 243

Следователи Национальной полиции и Офиса генпрокурора провели отбор образцов ДНК у родственников жертв крушения Boeing 737. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По состоянию на 9 января 2020 года следователями ГСУ НП вместе с прокурорами Офиса Генерального прокурора был проведен ряд следственных действий, в частности, отобраны образцы ДНК у родственников жертв авиакатастрофы", - говорится в сообщении.

Также правоохранители провели опрос родственников погибших в результате крушения авиалайнера Boeing 737.

Офис Генерального прокурора принимает меры по организации репатриации тел погибших в Украину и установлению обстоятельств авиакатастрофы.

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