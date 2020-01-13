Мир К расследованию гибели рейса PS752 подключилась спецгруппа из Канады

2020-01-13 14:46 165

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что группа быстрого реагирования на месте (Standing Rapid Deployment Team, SRDT) в полном составе соберется в Иране 14 января. 

"Вчера передовая группа SRDT в составе трех членов, которые уже получили иранские визы, отправилась в Тегеран, чтобы создать командный пункт для правительства Канады... По состоянию на утро визы были выданы шести другим членам группы, которые сейчас находятся в Анкаре, а также двум экспертам из Совета по безопасности на транспорте. Завтра они отправятся в Иран... Последний член SRDT прибудет в Анкару завтра, и мы ожидаем, что ему визу быстро откроют... Группа быстрого реагирования на месте полностью соберется до 14 января, чтобы проводить свою важную работу", - написал он сегодня в Twitter.

Напомним, 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ (рейс PS752 Тегеран-Киев), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли. Черные ящики самолета МАУ расшифруют в Украине. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации примет участие в работе по расшифровке.

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