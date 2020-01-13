Мир На Филиппинах проснулся вулкан - эвакуируют 200 тысяч человек, в Маниле закрыт аэропорт

2020-01-13 13:12 288

Вулкан Таал на Филиппинах выбросил столб пепла, власти считают, что извержение неизбежно, и планируют эвакуировать 200 тысяч человек.

Как сообщает Bloomberg, сегодня уровень опасности повышен до четвертого, предпоследнего. Самый высокий уровень опасности - пятый - объявляют перед самым извержением вулкана. В некоторых районах провинции Кавите, прилегающих к вулкану, уже началась эвакуация. Планируется, что ее проведут в 11 городах.

"Чиновники приказали закрыть близлежащие школы и правительственные учреждения, как только они начали эвакуировать тысячи людей, предупреждая, что по меньшей мере 200 тысяч человек могут быть вынуждены покинуть свои дома", - передает информагентство.

В Маниле приостановил работу международный аэропорт имени Нино Акиноу, отменено около 170 рейсов. В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии заявили, что извержение может произойти как в течение нескольких часов, так и через несколько дней.



