Мир Австралия потратит $25 млн на спасение пострадавших от пожаров животных

2020-01-13 15:11 201

Правительство Австралии выделит 50 млн долларов на восстановление дикой природы, пострадавшей от масштабных пожаров.

Как сообщает в Twitter министр охраны окружающей среды Австралии Сюзан Лей, половина из этих денег будет потрачена на возрождение пострадавших популяций животных.

"Сегодня я анонсировала выделение 50 млн долларов в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы и среды обитания диких животных, а также для того, чтобы поддержать работу ученых, экологов и общественных организаций", - отметила Лей.

Напомним, в Австралии продолжаются масштабные лесные пожары, в результате которых погибли 27 человек. Огонь также уничтожил более миллиарда животных. Огонь разрушил более 1200 домов и выпалил миллионы гектаров земли.

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