Украина фото + видео Крупнейший в Украине ТРЦ Океан Плаза затопило морем кипятка: что известно на данный момент

2020-01-13 22:30 267

 

Сегодня, 13 января, крупнейший торгово-развлекательный центр Украины и Киева - Ocean Plaza (Океан плаза) - затопило кипятком.

Горячая вода растекается по улице возле улицы Антоновича, 176, где расположен ТРЦ. Киевская горадминистрация по факту ЧП уже готовит срочную пресс-конференцию.

Официально сообщается о девяти пострадавших, они госпитализированы из торгового центра с ожогами. Из маршрутного такси, которое едва не ушло под землю, эвакуировано от семи до 13 пассажиров.

По состоянию на 23:05 на место ЧП приехал заместитель мэра Киева Виталия Кличко Петр Пантелеев.

По состоянию на 23:00 стало известно, что в результате ЧП в столичном ТРЦ Ocean Plaza пострадало 10 человек. Они получили ожоги разной степени тяжести. Их забрала скорая. Также сообщалось, что из-за затопления существовал риск замыкания и пожара. При этом люди пытались выбить окна ТРЦ, чтобы спастись от кипятка."Киевтеплоэнерго" состоянием на сейчас отчиталось, что локализовало повреждения трубопровода.

По состоянию на 22:40

- спасатели эвакуировали 4 пассажира из маршрутки, а также троих граждан с рядом стоящего троллейбуса;

- спасатели лично вынесли на руках из помещения 6 человек.

По состоянию на 22:30

- пострадали автомобили, которые были припаркованы возле ТРЦ;

- под асфальт провалилась маршрутка, прямо в кипяток;

- на месте уже работают коммунальщики, также дежурят правоохранители, сотрудники ГСЧС и медики.

По состоянию на 22:10

- прорыв теплотрассы произошел возле метро Лыбедская;

- кипятком затопило дороги и торговый центр Ocean Plaza, в воздух поднялся густой пар;

- кипяток так быстро заполнил нулевой этаж Ocean Plaza, что посетители не успели без последствий покинуть здание. есть пострадавшие, к-во неизвестно;

 

 

 

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