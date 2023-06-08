Во владивостоке меньше чем за сутки выпала половина месячной нормы осадков, затопив центр города. Стоки не справляются с объемами воды. Уровень выпавших осадков настолько высок, что местным жителям вода буквально по пояс, информирует УНН ссылаясь на российские Telegram-каналы.
Детали
"Под мостом на некрасовской из-за дождя сошел оползень", — информируют соцсети.
В городе введен режим повышенной готовности - он продлится до следующего вторника, 13 июня.
В результате затопления одной из серверных пропала связь у провайдеров.
Также штормовую готовность повысили в пунктах базирования Тихоокеанского флота.