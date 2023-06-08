Мир фото + видео Месть природы: роCCийский владивосток затопило из-за сильного ливня

2023-06-08 21:37

 

Во владивостоке меньше чем за сутки выпала половина месячной нормы осадков, затопив центр города. Стоки не справляются с объемами воды. Уровень выпавших осадков настолько высок, что местным жителям вода буквально по пояс, информирует УНН ссылаясь на российские Telegram-каналы.

Детали

"Под мостом на некрасовской из-за дождя сошел оползень", — информируют соцсети.

В городе введен режим повышенной готовности - он продлится до следующего вторника, 13 июня.

В результате затопления одной из серверных пропала связь у провайдеров.

Также штормовую готовность повысили в пунктах базирования Тихоокеанского флота.

 

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