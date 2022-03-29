ВОЙНА В Украине Российские военные с Тихоокеанского флота отказались воевать в Украине – Генштаб ВСУ

2022-03-29 17:00

 Российские военные с Тихоокеанского флота вооруженных сил РФ отказались воевать в Украине. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Существует проблема усиления и проведения ротации имеющейся группировки противника. Так, только в Тихоокеанском флоте вооруженных сил Российской Федерации подразделения комплектования по причине отказа личного состава участвовать в так называемой "специальной операции" не способны укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу", – говорится в сообщении.

Говоря простыми словами, солдаты и матромы просто не хотят умирать. В рядах армии рф уже практически каждый в курсе, что в Украине русских фашистов встречают не с цветами и караваем, а с современным противотанковым гранатометом или ракетной установкой. 

Русские оккупанты, которые потеряли в боях более 17 тысяч человек (и эта цифра стремительно растет), как никто наслышаны о "гостеприимстве" Украинских Героев. Потому все чаще предпочитают не становиться пушечным мясом.

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Есть шанс на скорое завершение войны - Подоляк 2022-03-29 17:30