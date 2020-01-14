Мир Уровень загрязнения воздуха в Австралии достиг опасного уровня

2020-01-14 18:00 285

Загрязнение воздуха в австралийском Мельбурне достигло опасного уровня из-за продолжительных масштабных лесных пожаров на континенте, сообщает ABC.

Так, из-за высокого уровня загрязнения не работают общественные бассейны. Также были отменены некоторые матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Стоит отметить, что на южную часть Австралии наступает новая сильная волна жары, которая может обострить проблему лесных пожаров и расширить их. По этой причине местные власти штата Виктория дали распоряжение о новой эвакуации населения.