Украина За минувшие сутки прорвало теплотрассы еще в трех районах Киева

2020-01-15 11:15 198

После резонансного ЧП с прорывом теплосети и затоплением ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, 14 января трубы прорвало еще в нескольких районах столицы.

Как сообщает dtp.kiev.ua, на Шулявке прорыв трубы горячей воды произошел возле ЖК Campus, на улице Нижнеключевой. Двор затопило кипятком, отмечают журналисты. Судя по фото коммунальная авария произошла днем.

Позже, вечером, очередной прорыв теплотрассы произошел на Теремках-2, на автобусной остановке по ул. Василия Касияна.

Еще одно коммунальное происшествие произошло ночью, по ул. Донецкая, в Соломенском районе Киева. Видеокамера зафиксировала, как улицу окутали клубы дыма, а по дороге бежит вода.

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