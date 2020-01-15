Мир Правительство России подало в отставку: все подробности

2020-01-15 16:00 291

 

Правительство Российской Федерации ушло в отставку, сообщил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Российские государственные агентства пишут, что президент РФ Владимир Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового кабинета.

Отмечается, что Медведев считает правильным подать в отставку правительству на фоне оглашенных Путиным предложений об изменении конституции РФ.

"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной", - сказал Медведев. "В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку".

Путин сообщил о намерении ввести должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ и предложил эту должность Медведеву. Медведев может заняться вопросами обороноспособности и безопасности.

"Если для ввода новой должности в Совете безопасности для Медведева нужны изменения в закон, то это надо сделать, буду просить депутатов о поддержке", - сказал Путин.

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