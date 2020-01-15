Мир После отставки правительства РФ на Московской бирже рухнул курс рубля

2020-01-15 17:30 186

 

Правительство России после послания Федеральному собранию президента Владимира Путина заявило, что полностью уходит в отставку. Практически сразу же в ходе торгов на Московской бирже резко снизился курс российского рубля.

Так, курс доллара в 16:30 в москве составил 61,725 руб./$1, что на 30 копеек ниже уровня до момента объявления об отставке. При этом евро торговался на отметке 68,725 руб./$1 - минус 32,5 копейки.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное снижение рубля к доллару и евро стало реакций на объявление об отставке правительства РФ. При этом ранее рубль не отреагировал на ежегодное послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

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