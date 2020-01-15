Мир Медведев ушел, Путин готовится к уходу. Зачем в России хотят поменять Конституцию

2020-01-15 19:30 456

Сегодня Владимир Путин дал старт процессу трансфера власти в России.

Он предложил изменить российскую Конституцию и усилить в ней полномочия Госдумы и правительства. Что ослабит, соответственно, значение главы государства.

Отсюда можно сделать вывод, что на свой пятый президентский срок (после истечения полномочий в 2024 году) он не пойдет.

Многие выссказывают предположение, что Путин переместится в премьерское кресло. Откуда сможет управлять страной почти так же, как и сейчас.

Тем более, что такой опыт у него уже был - в 2008 году президентом был избран Дмитрий Медведев, а Путин стал премьер-министром. Чтобы в 2012 году вернуться в Кремль.

Однако, судя по тому, что Путин предложил серьезно урезать полномочия президента - оставаться в своей нынешней должности он больше не планирует.

Но и пост главы правительства, даже при расширении его полномочий, не выглядит таким уж привлекательным. Он является зависимым как от парламента (который назначает министров), так и президента, который будет по-прежнему контролировать силовиков и сможет уволить любого члена правительства.

Также, судя по проекту Путина, расширяются полномочия Госсовета, в который сейчас входят губернаторы, а также Совета Федерации (верхняя палата парламента).

Другими словами, Путин предлагает значительно ослабить полномочия президента, но не передавать их кому-то в одни руки (например, в руки премьера), а распорошить их между разными органами власти, чтоб не один из них не имел "контрольного пакета" влияния в стране.

Такая своеобразная система политического баланса, сдержек и противовесов, которая не позволит ни президенту, ни премьеру (кто бы им ни был) резко поменять сложившуюся в России систему и курс государства.

Но, очевидно, что роль Госдумы в управлении государством возрастает. А значит и возрастает значение выборов в российский парламент, которые состоятся в сентябре 2021 года.

Первое практическое последствие послания Путина уже произошло - правительство России во главе с Медведевым подало в отставку. При этом ВВП уже заявил, что Медведев получит должность заместителя главы Совбеза. А потому вновь премьером сейчас назначен не будет.